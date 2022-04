Raúl Robledo

Miércoles 20 de abril de 2022

Monterrey, NL., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dará por terminadas 2 mil 689 concesiones, de un total de 12 mil existentes en Nuevo León, que son utilizadas para uso industrial agropecuario y doméstico en exclusivas zonas residenciales, informó el organismo federal.

Los activistas José Múzquiz Zermeño y Raúl Ángel Rubio Cano destacaron que esto es el resultado del esfuerzo conjunto y las demandas de más de 20 colectivos que el pasado 4 de abril acudieron a la delegación estatal de la Conagua para demandar información y acciones concretas sobre el uso del agua concesionada en el estado.

Ambos son integrantes de Piensa Verde Nuevo León y Múzquiz Zermeño es el vocero del conjunto de colectivos, por lo que consideró este anuncio como un logro sin precedente.

Pensamos que la Conagua tiene todas las facultades para garantizar el abasto de agua para consumo humano, pues cada semana al menos 700 mil usuarios son afectados por los cortes de agua programados para siete sectores en que fue dividida la zona metropolitana y la periferia de Nuevo León , expuso Múzquiz Zermeño.

Dijo que en opinión de las organizaciones no gubernamentales no hay un reparto equitativo del agua, pues mientras empresas, usuarios agrícolas y ganaderos, lo mismo que privilegiados consumidores domésticos de exclusivas zonas residenciales no carecen del líquido, cientos de colonias populares sí se ven perjudicadas.

Destacó que más de 20 colectivos han insistido en que se dé una solución de fondo al problema de abasto del agua y que sea equitativo, privilegiando la destinada para el consumo humano, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo.

Este miércoles, los activistas acudirán nuevamente a las oficinas de la Conagua para realizar otras peticiones y advertir que estarán vigilantes de que las promesas se cumplan. Existe un saqueo del agua por parte de pocas familias privilegiadas; no hay reparto equitativo y eso es lo que buscamos, que haya transparencia, justicia social, que se escuchen las peticiones que tenemos, que se sustentan en las leyes , reprochó.

La información que nos proporciona la Conagua es buena, como la terminación de las concesiones; aunque existen 12 mil en la entidad, se van a terminar 2 mil 689, es un hecho histórico, inédito.

Recordó que el 11 de agosto pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría del Medio Ambiente con Recursos Naturales con la Conagua, que es un órgano descentralizado de esa dependencia, el cual “dice que el agua es prioridad y que se debe asegurar el abasto para los humanos.