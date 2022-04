Ap

Nueva York. Pasó tres años trabajando en Motomami, su tercer álbum, y ahora Rosalía está lista para subirse al escenario en una gira mundial que la tiene “muy excited’(emocionada)”.

La española laureada con ocho Latin Grammy y un Grammy anunció su Motomami World Tour, una gira de 46 conciertos en 15 países que comienza el 6 de julio en Almería, España, e incluye paradas en Barcelona, Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y más, antes de cerrar el 18 de diciembre en París.

“No, no, no. Son días y meses dedicados a nivel como performer (artista) al baile, al canto. No hay un día que no entrene, que no estudie todo esto”, dijo la cantante y compositora de 28 años a Ap en una entrevista vía Zoom desde Miami al preguntarle cómo se prepara física y emocionalmente para semejante recorrido.

Pero siempre me ha gustado mucho viajar, y al final siento que también poder ir a otros países hace que me siga inspirando, que siga haciendo música, porque al final espero que durante la gira yo pueda seguir escribiendo canciones aunque esté viajando , agregó.

De hecho Motomami, su anticipado álbum tras El mal querer de 2018, fue un proyecto internacional realizado entre Barcelona, Miami, Puerto Rico, República Dominicana, Nueva York y Los Ángeles, en gran parte durante la pandemia.

Con su combinación de flamenco, reggaetón, bachata, salsa, electro-pop y hip hop, y canciones como Saoko, La Combi Versace con Tokischa, La fama con The Weeknd y Chicken teriyaki, el ecléctico disco de 16 cortes debutó en el primer lugar de la lista global de Spotify tras su lanzamiento el 18 de marzo (el primero de una artista española en lograr la hazaña) y también tuvo el mejor debut para un álbum latino en Billboard en lo que va de año.