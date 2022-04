De la Redacción

Tom Brady, mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, reveló que los motivos por los cuales decidió volver a los emparrillados, pese a tener 44 años de edad, fueron su pasión al futbol americano y el deseo de cerrar su trayectoria con un título más.

Al término de la más reciente temporada, el 1º de febrero pasado, la estrella de la NFL sorprendió al anunciar su retiro; no obstante, sólo dos meses después se retractó e informó que continuará en acti-vo este 2022 con Tampa Bay.

Sabía que mi cuerpo, físicamente, todavía podía hacer lo que hacía y obviamente tengo amor por el juego. Sentí que todavía había un lugar para mí en el campo , declaró el siete veces ganador del Súpertazón en entrevista con ESPN.

“Sé que no me queda mucho y que estoy al final de mi carrera, de verdad lo pienso. Me gustaría jugar por siempre, pero no es posible y el futbol americano me exige un costo demasiado grande. Mis hijos están creciendo y es cada vez más difícil perderme esas cosas.