Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. a11

París. El PSG puede igualar un récord al conquistar su décimo campeonato de la liga francesa hoy, pero sus aficionados no están de ánimo para festejar y en el club reina una atmósfera tensa. Los parisinos se unirán al Marsella y a Saint-Etienne como los únicos dos clubes que se han coronado 10 veces si le ganan al Angers y Marsella, que marcha segundo, pierde o empata ante el Nantes. La afición, sin embargo, todavía no le perdona la humillante eliminación de la Champions a manos del Real Madrid. Como muestra del malestar, el domingo casi no hubo apoyo para el PSG en las tribunas. Por otra parte, Lionel Messi y Neymar se perderán este duelo. El argentino por lesión y el brasileño por suspensión.