Alejandra Ortiz Castañares

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. 5

Florencia. La Bienal de Venecia abrirá sus puertas al público del 23 de abril al 27 de noviembre –después de haber sido pospuesta un año por la pandemia– con el título La Leche de los sueños, inspirada en el homónimo libro para niños de Leonora Carrington. La curaduría es de la italiana Cecilia Alemani, radicada en Nueva York, directora y curadora en jefe del High Line Art, el parque urbano elevado en una ex ferrovía de Nueva York. En 2017 fue la curadora del Pabellón de Italia y en 2018 trabajó en un proyecto en Buenos Aires para el Art Basel Cities. Ha participado también como artista independiente en diversos proyectos. Es esposa de Massimiliano Gioni, curador él mismo de la Bienal de Venecia en 2013. En entrevista para La Jornada por Zoom desde su estudio en Nueva York, Alemani comparte algunos de los aspectos que caracterizan su exposición.

– ¿Por qué ha dedicado 90 por ciento de la muestra a artistas mujeres?

– La exposición se basa en el pensamiento posthumano de filósofos y pensadores como Rosi Braidotti, que critican la hegemonía del varón blanco occidental. Por ello he incluido tanto a artistas mujeres como de género no binario. Italia es un país que dista mucho de ser equitativo en sus exposiciones y eso me indigna. En los 100 años de historia de la bienal, menos de 10 por ciento eran artistas mujeres, mientras en los últimos 20 años se incrementó aproximadamente a 30 por ciento, lo cual es lejos de ser una representación del mundo objetiva, ya sea numérica como artísticamente hablando. Nadie protestaba entonces que era una bienal de hombres. No es que me haya sentado en la mesa pensando en incluir sólo mujeres, simplemente invité a las artistas que me parecían más interesantes. Espero que la muestra sea valorizada por señalar estos lenguajes artísticos de gran importancia.

– ¿Porqué eligió el cuento Leche del sueño de Leonora Carrington para titular su exposición?

– Porque fue una artista que me influyó. Me inspiró no sólo su sofisticación artística y literaria, sino la complejidad de su persona. Me cautivó su libertad para describir un mundo sin jerarquías donde cada uno puede cambiar y transformarse. Fue una artista que luchó por su libertad y reaccionó a las limitaciones de identidad y género, socavando en su obra los clichés. Considero que la introspección, la fantasía y la imaginación sean herramientas para leer nuestro tiempo hoy en día, sin necesidad de usar un lenguaje declamatorio o abiertamente político. No quiero tampoco mitificar a Carrington, porque fue en realidad una artista reservada e internacionalmente poco conocida hasta su muerte.

– ¿Cómo conoció la obra de Leonora Carrington?

– La conocí hace tiempo, pero fue en la exposición de la galería Wendi Norris de San Francisco (en su sede de Nueva York) cuando pude apreciarla realmente. Es increíble pensar que una pequeña galería tuviera obras maestras hace sólo tres años. El MoMA compró, entre otras obras, Y entonces vimos a la hija del Minotauro (1953), lo que demuestra cómo los museos intentan ahora cubrir sus carencias. Los libros de Carrington, en cambio, los empecé a leer con la preparación de la exposición.