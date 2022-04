L

a reforma eléctrica fue derrotada en la Cámara de Diputados. Los partidos de oposición la frenaron. Morena no alcanzó la mayoría calificada. La apuesta gubernamental por la soberanía energética recibió un duro golpe.

Hoy mismo se apagará su brillo , sentenció a los opositores un diputado de Morena, hasta hace poco tiempo beligerante priísta. Pero, admonición aparte, no hay evidencia de que así vaya a ser. De nada sirve que se anuncie que los electores les cobrarán en las urnas su victoria en San Lázaro.

Se les ha llamado, una y otra vez, traidores a la patria y ahí siguen. El PRI de hoy es el mismo que aprobó la reforma energética de 2013. Representa, al igual que el PAN, los intereses de los grandes consorcios energéticos. Sus legisladores tienen dueño.

La oposición echó por la borda la posibilidad de dar un golpe de timón en favor de los intereses nacionales y le hizo el trabajo a los de las grandes empresas extranjeras. Pero no está claro que vaya a pagar una factura que la lleve a desaparecer del mapa político. Los ejemplos abundan. Mario Delgado dirige Morena a pesar de promover la reforma educativa de Peña Nieto y el Partido Verde sigue ganando elecciones, no obstante sus reiteradas traiciones y acomodos.

No lo es, además, porque las grandes empresas energéticas lograron acreditar en la sociedad una matriz de opinión: la reforma es regresiva y tóxica (en realidad una contrarreforma), que atenta contra el ambiente y la libre empresa, y distrae recursos económicos que deberían ser usados en otros rubros. También, que viola tratados de libre comercio, abre la posibilidad de que se pongan aranceles a productos mexicanos, ahuyenta la inversión extranjera, aumenta el costo de la deuda pública, no resuelve los desafíos tecnológicos y provoca apagones. Se presentaron a sí mismas como la fuerza motriz capaz de conducir la transición energética hacia energías limpias y producir electricidad más barata.

No importa que nada de eso sea cierto. Mucha gente lo cree, es parte de su sentido común sobre el problema. La estrategia para defender la reforma eléctrica en la opinión pública fue muy poco consistente. El parlamento abierto tuvo un impacto muy limitado. Fue apenas un asunto de trámite.

La reforma fue derrotada por la correlación de fuerzas derivada de los comicios de 2021. Desde entonces estaba claro que no pasaría, a no ser que se le aseguraran al PRI espacios de poder: Durango, Hidalgo y Edomex. Además, por el abierto rechazo de la Casa Blanca. El Presidente no quiere broncas innecesarias con ese país.

Por duro que sea, el varapalo al proyecto de soberanía energética no lo manda a la lona. Se cierra la puerta pero se abren ventanas: el último resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma a la ley minera que la Cámara aprobó este lunes, a fin de garantizar que el litio sea declarado mineral estratégico propiedad de la nación.