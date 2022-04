No éramos más de 20 personas afuera de la embajada británica, pero entre esas personas se encontraba, Rosario Ibarra de Piedra. Me maravilló ver a una mujer con esa determinación, con ese temple, portando como siempre lo hizo, un medallón sobre su pecho con la fotografía de su hijo desaparecido. Siempre dispuesta a defender los derechos humanos de las personas en cualquier parte del mundo, viviendo un poco aquella frase mítica: “…sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo…”, en este caso, las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Más adelante, Rosario Ibarra se incorporaría a la vida política del país. Acepta ser candidata a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) para las elecciones federales de 1982, cuyo lema de campaña fue no hay democracia con desaparecidos . Convirtiéndose así en la primera mujer en postularse a la Presidencia de México. Tres años más tarde, en las elecciones intermedias, obtiene su primer cargo de representación popular en la Cámara de Diputados. En 1988, participa nuevamente como candidata presidencial por el PRT, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional, Manuel J. Clouthier, candidato del PAN, y el candidato oficialista, Salinas de Gortari. En un discurso pronunciado en Ciudad Universitaria, Rosario Ibarra proclamaría que su movimiento representa lo más rojo, de la bandera roja . Más tarde, participaría en la protesta por el fraude electoral.

Vicente Fox, en la época que no confundía la bandera de México con la de Senegal, como lo hizo al celebrar la no aprobación de la reforma eléctrica (no entiendo por qué un ex presidente es incapaz de detener su incontinencia verbal), desclasificaría algunos de los expedientes secretos de los servicios de inteligencia, aunque sólo en sus versiones públicas. Sello de los gobiernos de derecha: verdades sólo a medias.

En lo institucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicaría en 2001 un informe de 3 mil páginas sobre los abusos oficiales cometidos durante la guerra sucia. La CNDH confirmó que al menos 275 de estos desaparecidos habían sido detenidos, torturados y asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad. Vale la pena recordar que, para 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiría una sentencia condenando al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla en 1974 durante época de terror(ismo de Estado), lo que significaría una transformación del derecho constitucional y convencional en nuestro país al obligar a los jueces mexicanos a convertirse en aplicadores del derecho convencional.

Rosario Ibarra fue electa en 2006 senadora por la coalición PRD, PT y Convergencia. Conservo una fotografía rindiendo protesta como magistrado electoral con ella presente. En 2019, fue merecedora de la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913. En ese año, el pleno del Senado aprobó otorgarle la Medalla de Honor Belisario Domínguez por su incansable labor como activista y defensora de los derechos humanos por más de cuatro décadas. En un mensaje pronunciado por su hija Claudia, se hace escuchar por última vez: dejo la medalla en custodia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a su participación en cargos públicos, Rosario Ibarra continuaría con su activismo y no abandonaría las calles. Ella es y será siempre ejemplo de lucha social por los derechos humanos de este país.