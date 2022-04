Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2022, p. 9

Desde los años setenta, Rosario Ibarra hizo colectiva la demanda de la aparición con vida de su hijo Jesús Piedra, secuestrado y desaparecido. El reclamo dejó de tratarse únicamente de su caso para buscar a todos los demás desaparecidos como hijos propios.

Y eso transformó su lucha en un asunto de Estado. Dejó de ser solamente defensora de derechos humanos para convertirse en una política revolucionaria, radical , como la describe Édgar Sánchez, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores en entrevista. Así, fue un factor político con un peso determinante en las últimas tres décadas del siglo pasado.

El PRT, un partido pequeño de corte trotskista, postuló dos veces a Rosario Ibarra como candidata a la presidencia, en 1982 y 1988, sin que ella se afiliara nunca al partido. La afinidad entre los troskos, universitarios en su mayoría, y la activista norteña fue, dice Sánchez, una línea radical constante que nos llevaba a coincidir .

En las elecciones de 1982, por ejemplo, se puso a prueba la famosa apertura política de Miguel de la Madrid. Ella y nosotros vimos el momento como una oportunidad de posicionarnos en la política institucional, pero sin dejar de entender la trampa de la apertura. Buscamos la oportunidad de obtener nuestro registro, pero en el entendido de que el derecho al registro no es la democracia. Ella quería dejar en claro la idea de que no hay democracia posible con desaparecidos . Por algo esa campaña arrancó en Atoyac de Álvarez, Guerrero, epicentro de la guerra sucia y cuna de la guerrilla del sur.