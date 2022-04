Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 19 de abril de 2022, p. 5

La controversia que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue declarada sin materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que señaló que la norma impugnada no afecta de ninguna manera su esfera de competencias. Con ésta, ya son dos impugnaciones contra la citada ley que el máximo tribunal decide desechar.

El fallo se aprobó en votación dividida, de seis votos contra cinco, con la cual se sobreseyó la controversia constitucional 44/2021.

El primero en proponer esta decisión fue el ministro Mario Pardo Rebolledo, quien indicó que la demanda combatía varios artículos que supuestamente violaban los principios de libre competencia y concurrencia, pero en ninguno de sus argumentos la Cofece exponía la posible invasión a sus atribuciones.

Y es que, conforme a la Carta Magna, los órganos constitucionalmente autónomos únicamente pueden promover controversias cuando otro poder o instancia de gobierno invade su esfera legal.