Explicó que la propuesta tiene base en el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución, donde se faculta al Estado para establecer las modalidades necesarias a la explotación de minerales.

Al comentar el rechazo a las reformas constitucionales en materia de energía eléctrica en la Cámara de Diputados, Monreal dijo que esto obedeció a las circunstancias propias de las democracias .

Reconoció que quizás faltó mayor diálogo con la oposición para llegar a acuerdos, pero añadió que cada diputado actuó conforme a lo que pensó que estaba bien, por lo que él no emitiría ninguna expresión reprobatoria hacia quienes votaron en contra, aun cuando hayan decidido apoyar a empresas extranjeras.