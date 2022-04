Actualmente, los usos del litio en México se enfocan en baterías recargables para autos eléctricos, teléfonos móviles y paneles solares; no obstante, también tiene un fuerte impacto en la industria cerámica, vidrio-cerámica, lubricantes, polímeros, metalurgia de polvos, vidrio y tratamiento de aire.

Morena informó que actualmente existen 31 proyectos de exploración de litio en Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí, Baja California y Coahuila, para las empresas Alien Metals Ltd, de Inglaterra; Infinite Lithium Corp y Lithuum Australia NI, de Canadá y Australia; One World Lithium, Organimax Nutient Corp, y Radius Gold Inc, canadienses.

En asociación de empresas mexicanas con españolas y canadienses, están la Litio Mex y Sutti Mining; y Zenith Mineralials y Alejo Monsiváis.

Morena citó el reporte Perfil de mercado del litio, de la Secretaría de Economía, en el cual se informa que durante 2018 en México no se reportó producción, ya que los yacimientos ubicados en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora se encuentran aún en etapa de exploración.

No obstante, añade que los mismos estudios realizados anticipan que sólo en San Luis Potosí y Zacatecas existe un potencial de explotación de recursos del orden de 8 millones de toneladas de litio.

Con la reforma a la ley minera se garantizará la disponibilidad de este y otros minerales estratégicos para la transición energética, así como la cadena de suministros ante la especulación del mercado y los conflictos geopolíticos, consideró Morena.

Además, ponderó que la reforma contribuirá a la transición energética, y que incluso se protegerá la salud de los mexicanos (el carbonato de litio se usa para diversos tratamientos mentales), el medio ambiente y garantizará los derechos de los pueblos originarios.