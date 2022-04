Entonces, el arroz ya estaba cocido. Lo del domingo parecía una comedia de mentiras donde los mentirosos le mentían a los mentirosos, y unos y otros pretendían creerse sus engaños. La discusión parecía no tener ningún objetivo más allá de poner en evidencia, exhibir a un grupo que si no corrupto sí incapaz de diferenciar entre los intereses del país y los de las empresas trasnacionales. Cayeron en la trampa.

Un panista ubicado a espaldas del líder del PRI, que cabeceaba cada uno de los disparates que gritaba Alito, y que apenas chocó las palmas de las manos cuando el mismo Alito terminó su rosario de amenazas, hizo uso de la palabra y, sin mirar al frente, se retorcía para expresar cada frase, como si alguien le hubiera puesto sal en la espalda, pero además pedía a la mayoría que escuchara la demandas de la oposición que, por cierto, días antes ya habían sido aceptadas.

Total, algunos decían, estaban seguros de que no se pudo negociar nada para salvar la reforma. La vara no parecía muy alta. Hidalgo hoy y el estado de México el año que viene. Hasta ahora todo indica, según las encuestas, que el PRI perderá ambos gobiernos, pero la negociación no fue aceptada en Palacio Nacional. La soberanía no se podía poner en la mesa del mercado y la posibilidad de un acuerdo de ese tipo molestó a muchos en el Centro Histórico.

Total, si como se asegura en algunas trincheras el discurso de Alito no fue más que el canto del cisne, la recomposición de los partidos deberá acelerarse ya. No hay tiempo para recoger heridos ni para enterrar muertos. Ya no.

De pasadita

Muy pronto veremos qué pasa primero, o la justicia va e investiga a fondo la denuncia ciudadana que se presentó en contra del INE, o la Presidencia envía la reforma política de la que ya se ha hablado.

La supuesta o real ilegalidad de dos fideicomisos que ampara el órgano electoral será revisada a fondo. Al parecer la Auditoría Superior de la Federación estará encargada de tal trabajo, ojalá no se contagie del paso de tortuga que emplea la Fiscalía General de la República que no cojea, hace política.