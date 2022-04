Cuestiona la utilidad de los diputados plurinominales

astante lamentable fue la falta de respeto hacia el pueblo de México cometida por la diputada plurinominal del PRI Paloma Sánchez, quien en un absurdo arranque durante la sesión en la Cámara de Diputados, en el contexto de la discusión de la reforma eléctrica salió del recinto legislativo a canturrearles: no va a pasar , y a decirles burlonamente: los quiero , a los manifestantes en favor de la iniciativa, para luego carcajearse sin control en compañía de su personal.

Ante esta ofensiva acción y el evidente papel de provocadora que la diputada asumió durante los debates, es necesaria la discusión pública sobre la verdadera utilidad de los legisladores plurinominales en general, pues no representan a ningún sector de la población al no ser elegidos por el voto popular.

Los pluris son, en esencia, ornamentos demasiado costosos para la sociedad mexicana.

Habría que recordarle a la diputada priísta que su altísimo salario lo devenga de los contribuyentes de los cuales hizo escarnio, por lo que al menos podría conducirse con decencia; sin embargo, si el grupo legislativo del PRI no tuvo reparo en votar en contra de la reforma eléctrica perjudicando a millones de mexicanos y protegiendo los intereses de empresas privadas, de seguro una falta de conducta es para ellos algo nimio.

Sam Fouilloux

Rosario Ibarra, icono de lucha incansable, dice

La conocí a los pocos años de mi llegada a México, yo venía huyendo de la dictadura militar de Ríos Montt, quien había dado la orden de asesinar a todos los detenidos desaparecidos en Guatemala.

Me recibió en su casa cerca del Metro Chapultepec, fue muy seria en su trato, me llamó la atención porque yo asumía que mi hermano Emil Bustamante detenido desaparecido estaba muerto, me dijo con voz recia: Nunca debes reconocer que está muerto, ellos se lo llevaron vivo, y vivo lo tienen que regresar . Me narró cómo había sido la búsqueda de su hijo y de los otros cientos de detenidos-desaparecidos, de cómo habían rescatado a opositores políticos y los habían recluido en el hospital siquiátrico.

Aún me acuso de no haber buscado a mi hermano en esos hospitales en Guatemala, el terror era muy grande. Las prácticas represivas militares eran las mismas en América Latina. Insistió en que no debía de rendirme y siempre tenía que buscar justicia. La noticia de su muerte me partió el corazón, pues se va un ejemplo de no claudicación, de ejercer el derecho a la memoria y a no olvidar nunca.

De seguro ya se habrá encontrado con su amado hijo en el más allá y se han abrazado. Descanse en paz una luchadora en contra de la desaparición forzada e icono de la defensa de los derechos humanos en este amado país.

Marylena Bustamante

Aclara que como empacador su situación actual es más llevadera

Respecto de la nota de Jared Laureles publicada en la sección Política (16/04/22) sobre la precariedad en la que viven cientos de empacadores, recibí un día antes la llamada del reportero y comentamos respecto de una eventual baja en la clientela por mecanismos como la entrega a domicilio. Le comenté que quienes tuvimos la oportunidad de regresar a laborar sentimos que volvimos a ser parte de una familia.

En mi caso me sentía muy agradecido de que mi jefe me indicara que padeciendo algún mal no podía trabajar pero podía estar de regreso en cuanto se me diera de alta. A partir de ahí la plática se enfocó en mi hernia y cómo tuve que llegar hasta el director del IMSS, Zoé Robledo, para que me adelantaran la operación pendiente por cuestiones de mi economía, lo que para mi entender era la nota.

Sin embargo en la que se publicó se da a entender que mi situación es muy precaria y por ello ando boteando, lo cual no es correcto, y que si bien, y como todos, por la pandemia pasamos momentos difíciles, mi situación actual, y gracias a mi trabajo, es más llevadera.