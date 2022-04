Londres ha explicado que el Centro Nacional de Seguridad Informática realiza revisiones regulares de los dispositivos, incluido el de Johnson, pero es difícil realizar una registro exhaustivo , dijo una fuente británica, que reconoció que no lograron localizar el dispositivo infectado ni saber qué información obtuvieron en el ataque.

Cuando nos encontramos con el caso se me cayó la mandíbula , dijo uno de los investigadores, John Scott-Railton. Creemos que hubo salida de información , añadió otro investigador, Bill Marczak.

El estudio concluye que el 7 de julio de 2020 se utilizó Pegasus para infectar un dispositivo conectado a la red de la residencia. Fuentes británicas han confirmado el ataque, pero no el uso de Pegasus.

Madrid. La residencia oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, en el número 10 de Downing Street, habría sido sometida a espionaje con el software israelí Pegasus, en un ataque tras el que estaría probablemente Emiratos Árabes Unidos, según una investigación de la organización Citizen Lab, con sede en Toronto, recogida por la revista The New Yorker.