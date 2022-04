F

rancisco Puebla, migrante del pueblo nahua originario del estado al que le hace honor su apellido, ahora es el héroe de cientos de personas que vivimos en Nueva York. Francisco, gerente de una ferretería en la zona conocida como East Village, en Manhattan, identificó a Frank James, presunto responsable de los ataques en el Metro de Brooklyn el 12 de abril, dejando más de 23 personas heridas.

Oriundo de la localidad de Colonia Agrícola Ocotepec, ubicada en el oeste del municipio de Atlixco, en Puebla, migró hace más de 30 años después de que sus primos le platicaron las maravillas de Estados Unidos. Decidió dejar su milpa, su familia y todo lo que conocía para emprender una nueva vida en este país. A sus escasos 14 años cruzó la peligrosa frontera, donde muchas personas han perdido la vida.

Me vine bien pequeño, no me querían dar trabajo , cuenta con cierta nostalgia Francisco. Ahí comencé haciendo mandados a las personas de una maquila. No había de otra. Me veía tan niño que para regularizar mi estatus migratorio quisieron adoptarme mis patrones de aquella época. Sin embargo, sus padres al enterarse de esto, se opusieron rotundamente: Cómo te van a adoptar, tú tienes una madre y un padre aquí; no eres huérfano . Se hicieron presentes los lazos familiares que los mexicanos tenemos tan fuertes. Ante esas importantes razones, Francisco rechazó el ofrecimiento.

Continuó su vida, se estableció en Brooklyn, trabajó en varios oficios, hasta terminar de ayudante en una ferretería al este de Manhattan. Tengo más de 20 años laborando en este lugar; empecé desde abajo y poco a poco, gracias a mi trabajo, me ofrecieron el puesto de gerente. Con esto he sacado a mi familia adelante. Francisco es padre de dos hijos, uno de ocho años y otro de 12. Ambos se sienten orgullosos ante la valentía que su padre mostró al identificar a la persona más buscada en Nueva York, por más de 24 horas. Su hijo menor le expresa con orgullo: Papá, tú eres mi héroe , mientras que el mayor le lanza un tímida sonrisa y le dice: Muy bien hecho .