Mediante sus redes sociales, el Inmujeres advierte que tu forma de cuerpo no te define: no te hace más lista ni mejor persona. No te dejes prejuiciar por estereotipos que muestran un único tipo de belleza. Tu cuerpo es tu casa, vive unas #VacacionesSinestereotipos. Todos los cuerpos son perfectos en su diversidad. Acabemos con los estereotipos de belleza .

Romper el ayuno

Camila cree en los ayunos intermitentes, porque dice que le hacen perder peso rápido, sobre todo disminuir la grasa abdominal. Es capaz de privarse de comida, pero no de líquidos –agua o tés–, hasta por 24 horas, y romper el ayuno con una comida, y volver a la restricción uno o dos días más.

No tiene sobrepeso, sólo, como la mayoría, tengo pancita, pero cuando voy a playa me gusta lucir mejor, y lo hago por mí, no por cómo me vean los demás .

Ana quería un vientre definido para verse mejor en bikini. Hace 25 años se sometió a una dura rutina de abdominales y varios ejercicios para lograrlo, y lo conseguí, pero el resultado no me gustó. No era gordita, pero mi vientre se veía blando. Al final en ese viaje a la playa de fin de curso, no usé bikini .