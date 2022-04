De la Redacción

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) defendió que sus dos fideicomisos –uno para atender el pasivo laboral y otro para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria– están amparados por la ley, en su autonomía , el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez, insistió en el carácter ilegal de ambos, ya que al no ser dicho organismo una institución de seguridad social ni un fondo inmobiliario, no podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función .

La confrontación entre el INE y Pablo Gómez surgió después de que el titular de la UIF cuestionó el miércoles en redes sociales la escasa instalación de casillas que desplegó el instituto durante la consulta de revocación de mandato, el 10 de abril. Deploró que la razón haya sido de orden financiero, cuando el INE retuvo mil 360 millones de pesos en sus ilegales fideicomisos .

Ante ello el órgano electoral respondió en un comunicado que sus fondos no son ilegales y los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que así lo establece en su artículo 11 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo que me responde oficialmente el INE sobre sus dos fideicomisos es una de las tantas demostraciones del carácter ilegal de ambos , insistió Pablo Gómez. El instituto no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario. No podría reservar recursos para propósitos ajenos a su función , replicó a través de su cuenta de Twitter.

El órgano electoral intentó defenderse al declarar que los dos fideicomisos mencionados no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados