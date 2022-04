Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 15 de abril de 2022, p. 3

Campeche, Camp., Al menos medio centenar de colonos instalaron un plantón frente a las instalaciones del PRI en esta ciudad para exigir a los diputados federales de ese instituto político que voten a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Colocaron pancartas con fotografías de los legisladores Pablo Angulo Briceño, Pedro Armentía López y Alejandro Moreno Cárdenas –quienes llegaron a sus curules por la vía plurinominal– y frases como traidores a la patria , no entregues el litio y la electricidad es de los mexicanos .

Pasado el mediodía, habitantes de la colonia Ampliación Sinaí llegaron a la sede del tricolor, la cual se encontraba vacía por los días de asueto de Semana Santa; más tarde arribó la diputada local por Morena Elisa Hernández para respaldarlos.

Los manifestantes instalaron un toldo para pernoctar hasta el domingo, cuando se someta al pleno el dictamen de la reforma eléctrica y amenazaron con incendiar el edificio construido durante el gobierno de Carlos Sansores Pérez, padre de la actual gobernadora Layda Sansores San Román.

Joaquín Alonso González, uno de los organizadores de la protesta, negó que sea financiado por Morena. Aseguró ser simpatizante de Movimiento Ciudadano y pidió a los legisladores avalar la enmienda constitucional.