o que somos como seres humanos lo podemos observar en su estado puro en los primeros años de la niñez. Los niños y niñas se enojan mucho cuando un adulto los hace a un lado para hacer algo que están tratando de hacer. Los seres humanos queremos hacer las cosas y aprender a hacerlas, no que alguien más las haga por nosotros. Si quisiéramos revocar el mandato de un presidente, estando ya en vigor la Ley Federal de Revocación del Mandato (RM), nos hubiéramos movilizado para hacerlo. En vez de eso, Morena (disfrazada de organización de la sociedad civil) recabó firmas para solicitar la convocatoria a la revocación del mandato (RM) de su amado presidente AMLO. Lo que resultó fue un llamado a la ratificación, como se apreció en el contenido de la propaganda que se hizo bajo la misma fachada: ¡Que siga AMLO! Como lo preví, muchos seguidores de AMLO no fueron a votar porque no tenía sentido ir a votar por una ratificación autoconvocada de la cual ya se sabía, casi con certeza, su resultado: la inmensa mayoría por que se quede (QSQD) AMLO. La oposición convocó, con poca fuerza, a no ir a votar. Aun así, este fue el llamado triunfante: 82.8 por ciento no fue a votar; sólo 17.8 por ciento del padrón electoral se presentó a las casillas, 16.5 millones de un padrón de 92.8. Las opciones eran ir o no ir a votar; y si se iba a votar, las opciones eran que se vaya AMLO (QSVY), que se quede (QSQD) o anular el voto. La inmensa mayoría, 91.9 por ciento votó por QSQD, 6.6 por ciento por QSVY y 1.7% anuló su voto. Si quitamos los votos nulos que pueden interpretarse como una forma de protesta, la participación neta fue de 17.5 por ciento, un poco más de la sexta parte. El triunfo del llamado a no votar fue total, aunque no debe compararse con una PE de 100 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la participación electoral (PE) fue de 63.4 por ciento, por lo que la PE de la RM fue menor en 45.6 puntos porcentuales, cerca de la mitad del padrón. Un desastre completo. En términos legales, 17.8 por ciento de votantes de la lista nominal (LN), 16.5 millones, es menos de la mitad (44.5) del 40 por ciento requerido por ley (37.5 millones); faltaron 21 millones para hacer la revocación vinculatoria. Un desperdicio enorme de recursos. La restricción no parece haber estado en el bajo número de casillas instaladas, sino en la falta de sentido del ejercicio. La casilla en la que voté en la CDMX estaba desierta, aunque no tanto como en la consulta sobre juicio a los ex presidentes de 2021. Los 15.2 millones que votaron por QSQD son la mitad de los 30.1 millones que votaron por AMLO en 2018. El ego de AMLO sufrió un fuerte golpe.