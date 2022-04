E

s el viejo truco de que nadie sabe, nadie supo. Los participantes en el enjuague pretenden lavarse las manos: la trasnacional italiana Enel, que viola la ley mexicana; el cabildero de ese mismo origen ( falso que represente a consorcio alguno ); la Cámara de Diputados ( no sabemos qué pasó ); la empresa Chuchos S.A. conocida como PRD ( ni idea ); los legisladores prianistas ( no sabemos cómo llegó a la curul ); la karateca Edna Díaz Acevedo ( no fui, no me di cuenta, no lo invité, es una estrategia de Morena para amedrentar a la oposición ) y demás embarrados, quienes utilizan un rosario de pretextos en su intento por deslindarse.

Pero ya salió el peine y La Jornada (Dora Villanueva, https://www.jornada.com.mx/2022/04/14/politica/005n1pol) lo documenta: a petición expresa del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, con autorización del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el priísta Rubén Moreira, al pleno ingresaron y se sentaron como en su casa no sólo Paolo Salerno, el italiano, sino José Orozco Contreras para asesorar a los legos representantes populares de Va por México, que se dejan querer por los grandes corporativos privados y van de la mano con ellos.

Resulta que el coordinador administrativo del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Gerardo Cabrera Velázquez, envió una petición oficial al citado Rubén Moreira, con el fin de solicitarle su respetable apoyo para que se consienta el acceso para el personal del GPPRD que se enlista a continuación, el día martes 12 de abril del año en curso: José Orozco Contreras y Paolo Salerno (para este, acceso peatonal). Este par, detalla el documento, se encontrarán brindando apoyo como asesores dentro del pleno a los diputados Mauricio Prieto y (¡sorpresa!) Edna Gisel Díaz Acevedo , la que nada supo ni se dio cuenta (versión oficial).