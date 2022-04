No tiene sentido el horario de verano, nunca he percibido un beneficio por dicho cambio. Pareciera que la bolsa de NY es la única razón para tener una hora de diferencia.

Se debe regresar al horario original ya que el de verano no sirve para gran cosa en cuanto a ahorros se refiere. No se duerme bien, se gasta más luz y adicionalmente se está de mal humor.

Carla Rangel Solís /Ecatepec

El horario natural, si esto les interesa también a los defensores del ambiente, es el mal llamado horario de invierno. La naturaleza no reconoce cambios de horario, se rige por los ciclos solares y estos cambios afectan nuestro rendimiento y nuestra salud.

Abraham Alvarado Vargas /CDMX

… No disminuyó el costo de la luz, pero sí altera nuestros sueños... No entiendo por qué un gobierno de transformación no consulta y toma una decisión que beneficie a todos. Esperaba que AMLO lo anunciara este año. ¿Por qué a tres años no ha mostrado datos técnicos que demuestren su efectividad? Promesa incumplida.

Jaime Cuevas /CDMX

El horario de verano es ciencia ficción. Ha sido inútil en las supuestas ventajas que tiene. En mi vida y de familiares, amigos, compañeros y otros no ha tenido ningún beneficio, por el contrario, pérdida y desequilibrio de sueño, cansancio y somnolencia, mayor uso de luz, exponerse a la delincuencia por salir de madrugada, etc. Los únicos beneficiarios son la misma minoría rapaz que decidió imponerlo.

Elizabeth Cuesta Hernández /CDMX

La luz que ahorro por la tarde la gasto en la mañana. Se altera el patrón de sueño.

Mariela Andrade /CDMX

Para los que iniciamos nuestra jornada laboral temprano, a las 5:00 am, es pesadísimo adaptar nuestro organismo a un nuevo reloj biológico. Somnolencia, desgano, mal humor. Es horrible.

Roberto Espejel Rosas /CDMX

Más bien, lo razonable es dejar el horario así, permanentemente. Claro que llegar a ello requiere de un esfuerzo y coordinación mundial. Mientras, con que ya no se adelante el reloj es suficiente.

Leobardo López Galván /CDMX

Una de las promesas de AMLO que no ha cumplido, ojalá en lo que resta de su mandato haga todo lo necesario para quitarlo, al pueblo trabajador en nada beneficia el horario de verano.

Julia Emilia López /CDMX

