Viernes 15 de abril de 2022

París. Con las tensiones en torno a la incursión en Ucrania como telón de fondo, el Festival de Cine de Cannes planea albergar a unas 35 mil personas mientras la industria cinematográfica busca recuperar su encanto previo a la pandemia. Películas de David Cronenberg, Park Chan-wook e Hirukazu Koreeda competirán por la codiciada Palma de Oro del 17 al 28 de mayo.

El director artístico del festival Thierry Frémaux y su presidente Pierre Lescure anunciaron ayer la programación para la 75 edición después de cancelar el festival de 2020 y organizar uno ligeramente reducido en 2021. Las 18 películas anunciadas para la prestigiosa competencia incluyen nuevas obras de algunos ganadores de la Palma de Oro, como el cineasta japonés Hirokazu Koreeda (Broker), el satírico social sueco Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) y los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne (Tori and Lokita).

También compiten Crimes of the Future de Cronenberg, protagonizada por Léa Seydoux, Kristen Stewart y Viggo Mortensen; Showing Up de Kelly Reichardt, que la reúne con la estrella de Wendy and Lucy Michelle Williams; el thriller coreano de Chan-wook Decision to Leave; y Stars at Noon de la directora francesa Claire Denis, con la actriz Margaret Qualley.

El Festival de Cine de Cannes llega a su 75 aniversario en circunstancias especiales: la pandemia, la incursión en Ucrania, un mundo que ha cambiado y seguirá cambiando , dijo Fremaux.

Ya se habían anunciado las mayores sorpresas de Hollywood que se esperaban, incluyendo la proyección de Top Gun: Maverick y un homenaje a su astro, Tom Cruise. La secuela de Top Gun se exhibirá fuera de competencia, al igual que la película biográfica de Elvis Presley Elvis de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks.

El festival abrirá el 17 de mayo con el estreno de la comedia de zombis Final Cut del director de The Artist (El artista), Michel Hazanvicius. Anteriormente, la cinta iba a debutar en enero en el Festival de Cine de Sundance, pero se retiró cuando se cambió a una edición virtual en medio de un incremento de casos de covid.

