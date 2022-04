De la redacción

Si llega el apocalipsis, estaré haciendo teatro callejero frente de una fogata de basura , asegura Robert Eggers, director de El hombre del norte (The Northman). Por ahora, con el Armagedón apenas evitado, si puedes, ve al cine... es sólo que... tiene que ser vista en grande , insiste el cineasta, quien a los 38 años, y luego de tres cintas, se está haciendo de un nombre como autor. Debutó en el festival Sundance, con el título de horror The Witch, ganándose el reconocimiento como mejor director; después estrenó el drama surrealista The Lighthouse, y ahora presenta una entrega sangrienta inspirada en el folclor vikingo islandés.

La película es muy masculina, tanto que parece improbable en un director cuya escena más agresiva había sido un lucha homoerótica entre dos trastornados veladores. Para Eggers, también es una sorpresa. Es extraño para mí haberla hecho , explicó a The Independent. Es una cultura que honra la violencia, además es una película ambientada de mucha acción. Así que, cómo hago que la violencia sea emocionante y entretenida sin glorificarla , agrega el director, quien todavía no está seguro de haber recorrido esa línea exitosamente.

El también guionista nacido en Nueva Hampshire, Estados Unidos, es conocido por el rigor de sus investigaciones y el cuidado que pone en crear sus mundos. Pero esa minuciosa empresa no siempre se lleva bien con las obligaciones de una producción taquillera y un calendario de rodaje. Mi tiempo estuvo más dividido que nunca. El elenco es muy grande. Pasé la mayor parte de la preproducción enviando correos a actores, lo que era muy frustrante , relata Eggers.

Entre los abundantes ejemplos que la poca flexibilidad trajeron al director se encuentra esta escena en la que no me gusta la luz, pero sólo podíamos estar en esa locación un día. Teníamos los caballos, los extras, el cráneo, todo. Si fuera una película chica, habría hallado la manera de no filmar ese día , suspira.

Sin embargo, el estudio permitió al cineasta trabajar con sus habituales cabezas de departamento, gente que sabe lo que él quiere y cómo es. “Entre más trabajo con alguien, más libertad se tiene porque las mentes se conectan. Me pueden decir: ‘Ese no eres tú. En realidad no quieres eso’, y tendrán razón”, aclara.