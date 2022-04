Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 15 de abril de 2022, p. a11

Henry Martín, delantero del club América, admitió haber tocado fondo ante la falta de gol en el presente torneo Clausura 2022; no obstante, confió en salir de su mala racha a partir de este viernes, cuando enfrente a su ex equipo, los Xolos de Tijuana.

En lo anímico te pega durísimo, en partidos pasados caí en la desesperación, es muy fácil deprimirte, pero tienes que salir de ello, si me quedo con lo que dice la gente o en los abucheos me hundo más, siento que he tocado fondo en ese sentido, ya no puedo ir más abajo, lo único que me queda es seguir trabajando, y cuando salga de esto seré mucho más fuerte mentalmente , señaló ayer en una conferencia virtual.

Asimismo, el atacante consideró que ha sido severamente critica-do por dicha situación, aunque aseguró que eso lo motiva a mejorar su desempeño, sobre todo en estos meses en los que buscará un lugar en la selección nacional para asistir al Mundial de Qatar 2022.

“Como jugadores escuchamos todo al entrar o salir de la cancha, he oído los abucheos, es una situación por la que pasamos la mayoría de los delanteros, en mi caso se ha ido alargando. Lo mejor para mí es que he tenido oportunidades, lo peor sería que ni siquiera las tuviera, me sentiría aún más frustrado.