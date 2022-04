Recordó que en su época más exitosa como luchador, tenía que pelear diariamente 6 o 7 veces y sólo descansaba un día a la semana. Mi salud estaba muy mal, y yo sí caí en las adicciones, aunque no era tanto droga de fiesta, sino para contrarrestar el dolor. Ahora casi no puedo caminar y tengo principios de Alzheimer, pero afortunadamente pude superar esa etapa .

El emblemático ex luchador Vampiro Canadiense consideró que el covid no es la causa principal del gran número de decesos de gladiadores mexicanos, sino más bien, este virus detonó otras enfermedades que ya existían debido a factores como la mala alimentación, el estrés, una pésima condición física, e incluso algunos excesos .

“Lamentablemente perdí a mi hijo a causa del covid-19, él empezó a sentirse un poco mal, pensaba que sólo era un resfriado y tomó algo de medicamento, pero de-jó que el virus avanzara y cuando decidió ir al hospital sus pulmones ya estaban echados a perder, no funcionaban.

Creo que eso mismo le pasa a los demás luchadores, se sienten sanos porque hacen mucho ejercicio, no le dan importancia a los síntomas, pero cuando te das cuenta ya no puedes parar esta enfermedad, si está muy avanzada ya no se puede hacer nada , declaró el Matemático.

Relató que él mismo contrajo el virus, el cual estuvo cerca de arrebatarle la vida. “También me enfermé hace un año, incluso contagié a toda la familia, a ellos no les afectó tanto, pero yo ya me andaba muriendo, me puse muy mal, y además me afectó la depresión por la muerte de mi hijo.

Ahora que poco a poco se va regresando a las arenas, en mi caso a las firmas de autógrafos y diversos actos con el público, procuro tener más cuidado, pues no quisiera volver a contagiarme , mencionó.

El legendario ex gladiador, cuya máscara blanca adornada con números de colores es una de las más emblemáticas en la historia de la lucha libre mexicana, indicó que las afectaciones del covid-19 fueron aún más letales dentro su gremio debido a la falta de recursos económicos y la carencia de servicios de salud pública.

Han sido dos años muy duros para la lucha libre mexicana, la pandemia nos dejó sin trabajo, no teníamos ingresos y eso le impidió a varios de mis colegas atenderse adecuadamente cuando fueron atacados por este mal , apuntó.

Narró que la escasez de dinero obligó a muchos gladiadores a desempeñar otras actividades ajenas a la lucha libre.

Hay quienes pusieron pequeños negocios, sobre todo de comida, otros manejaban taxis, unos más sobrevivían de la venta en línea de playeras, máscaras y otros souvenirs, e incluso algunos participaron en luchas sin público que eran clandestinas y sólo se transmitían por Internet, había que hacer lo que fuera para salir adelante , señaló.

El Fantasma detalló que ante esta situación, el organismo que dirige gestionó con autoridades gubernamentales algunos apoyos, ya sea económicos o en especie para los representantes de la lucha libre mexicana, que en 2018 fue declarada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.