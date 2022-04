Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 15 de abril de 2022, p. 3

Vivir y respirar la fotografía, sumergirse en ella, es el consejo que da la fotógrafa germano-británica Julia Fullerton-Batten (Bremen, 1970) a las personas interesadas en dedicarse al arte de la lente. Tiene que ser tu vida. No entrar, salir y, en medio, hacer otras cosas. Conmigo es la pura pasión , expresa quien exhibe por vez primera en México con el título Stories (Historias), en la galería Lourdes Sosa. Un fragmento de una de sus imágenes se reproduce en la fachada del local.

“Me han preguntado qué pasatiempo tengo y contesto: ‘la fotografía también lo es’. Es algo que amo tanto”. En entrevista, Fullerton-Batten pide, además, creer en uno mismo: Conozco a muchos fotógrafos prometedores que tienen ideas; sin embargo, no se tienen confianza. Es tan competitivo el mundo de la fotografía que ésta tiene que ser tu otra vida .

Sugiere estudiar un poco , aunque no cree necesario titularse, mas sí trabajar de asistente de algún fotógrafo y, sobre todo, ver el arte en general. Tener la mente abierta y no enfocarse sólo en la fotografía, sino también en la pintura y encontrar la inspiración en otros lugares . Más que nada, no copiar el arte de otros fotógrafos; hay que desarrollar un estilo propio, algo que tarda. Sobre todo, no dejar de tomar fotografías, creer en lo que haces y disfrutarlo .

Las ventajas de Internet

Fullerton-Batten reconoce que vivir de la fotografía puede ser difícil, incluso, conseguir que las galerías crean en uno y te permitan sobresalir . Actualmente, “la oferta es mucho mayor de cuando empecé, porque antes no teníamos Internet. Ahora puedes mostrar tu obra en Instagram, puedes tener un sitio web asombroso y puedes conectarte con las personas, hasta mediante llamadas por Zoom sin tener que viajar. Cuando empecé era mucho más difícil.

Debido al confinamiento por la crisis sanitaria hay mucho disponible en línea, en especial para mujeres fotógrafas para quienes todo está servido en un plato de oro. Hay muchos concursos para ellas, incluso en el mundo comercial, donde, por lo general, tienes tres candidatos para un trabajo y uno de ellos tiene que ser mujer ahora.