Este comportamiento ha llevado a proponer que covid-19 sea visto ya como dolencia endémica. Un análisis reciente entre las diferencias distintivas de las endemias vis-a-vis las pandemias señala la predictibilidad del comportamiento de las primeras frente a la impredecibilidad de las últimas como el mayor factor distintivo. Las muy notables y súbitas variaciones en el número de nuevos contagios en Estados Unidos muestran que no se ha llegado a tal situación. En los cuatro meses que median del 10 de diciembre de 2021 al 10 de abril de 2022, los nuevos contagios diarios se movieron de 165 mil a 8 mil 185, alcanzando un máximo de 1.4 millones el 10 de enero. A diferencia de las gráficas del comportamiento de las enfermedades endémicas, como la malaria, covid-19 es aún básicamente impredecible.

En la presente semana, el total de personas infectadas por covid-19 en el mundo rebasará 500 millones y la media de nuevos casos diarios se sitúa, una vez más, por encima de un millón. Me parece que, ante cifras de este orden, es innecesario argumentar que la pandemia sigue siendo una amenaza real que no admite la complacencia que parece ahora dominante. Reconocerlo no supone, por cierto, negar los avances limitados y desiguales que se han conseguido en su prevención y tratamiento.