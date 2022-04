E

l 6 de abril pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió sentencia sobre una demanda de amparo en revisión (498/2020) presentada por el pueblo mayo asentado en el norte de Sinaloa. No es una sentencia cualquiera. Aunque antes de ésta el máximo tribunal federal ya había emitido otras, existen varios elementos en torno a ella que la vuelven singular. En primer lugar, porque el gobierno federal había decidido apoyar el proyecto que desde 2013 presentó la empresa Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV, filial de la empresa suiza-alemana Proman, para instalar una planta de amoniaco en territorio mayo. Así quedó demostrado en la consulta pública que el 28 de noviembre pasado organizó la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participacion Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rabindranath Salazar Solorio, quien anduvo personalmente dirigiendo los trabajos con el fin de que arrojara el sí que esperaban.

La consulta no tenía efectos jurídicos vinculantes, sino políticos, pues con los resultados esperaban inclinar la decisión de la SCJN hacia sus propósitos de que resolviera favorablemente a los empresarios. Todavía el 3 de marzo pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo para que la empresa se instalara aduciendo que en la mencionada consulta había ganado el sí. Nosotros estamos de acuerdo, porque se le consultó a la gente y los agricultores de Sinaloa, de Sonora, requieren del fertilizante , dijo. Y continuó: Y se tiene el gas como materia prima y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya. Aun así, no vamos a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante . Sobre los derechos que los pueblos mayos señalan se violarían si la fabrica se instala no dijo nada, ni de las afectaciones ambientales que ocasionaría.