Hoy a las nueve de la mañana, en la Catedral Metropolitana se realizará la Misa Crismal, que presidirá el arzobispo primado de México. A las 17 horas será la misa de la Cena del Señor, y los fieles podrán acudir a estas conmemoraciones. No obstante, debido a que continúa la pandemia también habrá transmisión de las celebraciones litúrgicas por las redes de la arquidiócesis. Algo similar ocurrirá en las diócesis y arquidiócesis del país.

Mañana por la tarde, en la catedral también se realizará la Liturgia de la Pasión del Señor y en la noche la Vigilia Pascual. Esta última en la Basílica de Guadalupe.

Mañana, también el Teatro Clásico Fénix Novohispano retomará, tras dos años de no realizarla por la pandemia, la representación teatral no religiosa de la Pasión de Cristo. Esta actividad no está organizada por la Arquidiócesis Primada y se escenificará en el Zócalo capitalino.

Es tiempo de motivar con un nuevo vigor a la participación presencial de los fieles en todas las acciones litúrgicas, de acuerdo con los tiempos actuales de pandemia , señaló el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica.

No obstante, aún hay que ser cuidadosos y seguir los protocolos aprendidos, sobre todo el uso de cubrebocas en el interior de los templos. En 2020 y 2021, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano ofreció orientaciones para la celebración de la Semana Santa, pero este año 2022 deja a las conferencias episcopales, una vez evaluadas las circunstancias, decidir lo que más convenga.