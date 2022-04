Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de abril de 2022, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en los próximos días el mecanismo Covax-ONU dará respuesta a la solicitud de su gobierno para que cumpla con el abasto de las vacunas para todos los niños que deban vacunarse , y esa campaña sería universal.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, también se le preguntó sobre cuándo prevé usar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) –como pasajero–, y respondió: cuando yo pueda, lo hago. También, no se les pasa el coraje. Voy a hacer algo, le voy a hacer la competencia a la Vitacilina, ah, ¡qué buena medicina!; va a ser Amlocipina , rio socarrón.

Al inquirirle por el dominio durante décadas de un grupo político de interés en la UNAM, dijo que la democratización en las universidades y el que no sean sometidas y dominadas por la oligarquía va a depender de los alumnos. Las universidades se tienen que ir también renovando y actualizándose, poniéndose, si no adelante de los procesos de transformación, a la par. Pero no se pueden quedar atrás, a la retaguardia, tienen que ser vanguardia de los procesos de transformación .