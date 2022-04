Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 14 de abril de 2022, p. 7

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas, que expone la crisis de este fenómeno que se vive en México y, particularmente, sobre la recomendación que hizo al Estado para que abandone el enfoque de militarización de la seguridad pública.

Los órganos de derechos humanos no callaron ante la militarización del pasado y no lo harán ante su profundización en el presente , resaltó en redes sociales.

Luego de que el jefe del Ejecutivo advirtió que instancias como la ONU no pueden poner a México en el banquillo de los acusados porque ahora el Ejército no reprime como ocurría antes y señaló que el comité no tiene toda la información, por lo que sus integrantes no están actuando con apego a la verdad , el Centro Prodh sostuvo que en el país se siguen violando derechos humanos .