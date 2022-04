Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar, eso sí , aseveró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU) no pueden poner a México en el banquillo de los acusados, porque ahora el Ejército tiene otro papel y el gobierno construyó un programa de búsqueda de personas sin precedente, de lo mejor del mundo .

Ante la recomendación del CDF de desmilitarizar la seguridad pública, el mandatario sostuvo que ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con el apego a la verdad . López Obrador argumentó que antes se usaba al Ejército para reprimir o rematar heridos, como se hacía en la época de (Felipe) Calderón, o para desaparecer personas. Ya no es ese el tiempo .

Recalcó el trabajo de la SG ante este problema a partir de atender los casos con profesionalismo y honestidad. Y desde luego, no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción, no permitimos la impunidad .

Insistió en que el caso más evidente es que el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen, era el brazo derecho del ex presidente Calderón, quien debe una explicación a los mexicanos .