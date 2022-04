E

l próximo domingo es fecha clave para la soberanía energética y la independencia económica del país, pues ese día los diputados (cabilderos incluidos) aprobarán o rechazarán la reforma constitucional en materia eléctrica, la cual incluye la propiedad exclusiva de la nación sobre las –se estima– enormes reservas de litio con las que cuenta el país.

El cálculo de la oposición (previa instrucción de los cabilderos) es que la votación en el Congreso resultaría insuficiente para dar luz verde a las modificaciones constitucionales propuestas por López Obrador, de tal suerte que de ser así el descarado atraco del gran capital, autóctono y foráneo, no sólo permanecería intocado, sino que resultaría fortalecido, siempre con base en la reforma de Peña Nieto y los legisladores entreguistas. Así, estima, la industria eléctrica quedaría bajo control y explotación de particulares, en demérito de los intereses nacionales.

No sólo eso, porque la propuesta del mandatario incluye un elemento fundamental para reforzar la seguridad energética del país: se reserva para la nación la explotación del litio , y como lo ha subrayado el propio López Obrador: “para que se entienda bien, no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana; vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio; el litio lo va a explotar –exclusivamente– la nación, en beneficio de los mexicanos”. Y los buitres sobrevuelan.