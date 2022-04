El presidente informó que ya firmó la iniciativa de reforma a la Ley Minera para proteger al litio de los intereses extranjeros y que enviará al Congreso de la Unión si el domingo no prospera la reforma eléctrica. Aseguró que ningún interés privado o del exterior pondrá a su administración contra la pared en materia energética, por lo que blindará los minerales estratégicos para su exclusiva explotación de la nación. Acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación.

En junio del año pasado, la CFE publicó este tuit: Enel, empresa del Estado italiano, opera en México violando la ley. Es vergonzoso que un país llegue a otro a medrar con instrumentos ilegales. Se ampararon contra CFE en contra de la ley . Son los intereses creados a cuyo servicio están Alito Moreno, los jefes de los partidos Rubén Moreira, Marko Cortés y Chucho Zambrano. El panista Cortés y el perredista Zambrano están perdidos, pero los priístas Moreno y Moreira harían bien en recordar el mensaje que el presidente Adolfo López Mateos, su correligionario, pronunció al nacionalizar la industria eléctrica en 1960: No habrá en la industria eléctrica ni merinos ni ladrones, porque contamos no sólo con la energía del gobierno, que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas, que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo . El domingo será la plenaria de la Cámara de Diputados en la que se aprobará, rechazará o modificará la iniciativa de reforma en materia de electricidad y litio del presidente López Obrador.

Los bancos

Las sucursales bancarias permanecerán cerradas el jueves y viernes, feriados por Semana Santa, informó la Asociación de Bancos de México. Sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público, en los horarios tradicionales. Por otro lado, hay más de 56 mil cajeros automáticos y 49 mil corresponsales bancarios en la República, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día los 365 días del año, excepto cuando se les cae el sistema.

Ombudsman social

Asunto: el nuevo partido INE

Una medida implementada por el INE fue imprimir nueva lista nominal de votantes, lo que no sucedió en la consulta para enjuiciar a ex presidentes de 2021, en la que se nos permitió votar a los que teníamos vencida la credencial de elector en 2020 y no pudimos renovarla por los riesgos de la pandemia de covid-19. Pero en esta ocasión, 2022, el INE hizo rasurada del padrón, principalmente de los que somos de la tercera edad, no pudiendo votar mi esposa y yo, que somos de este sector, y que encontramos que no estábamos en el padrón. Tal vez pensaron los del INE que los de la tercera edad éramos seguros votantes en favor de AMLO. Si nos hubieran permitido votar a quienes se nos venció la credencial de elector en 2020, como en 2021, sin duda la votación hubiera sido mucho mayor. Se quejaron de que no había dinero.

Rubén Cerón/CDMX (vía Gmail)

R: En realidad la consulta sólo fue un muestreo. Si no instalan dos de cada tres casillas, necesariamente el resultado muestra una tendencia, pero no un resultado global. Y si además rasuraron el padrón, como dice usted, peor…

Twitterati

¿Quienes votaron por el Fobaproa? PRI, 226 votos. PAN, 99 votos. Deuda: más de un billón de pesos. No hay que olvidar.

Escribe Priscila Pérez @PriscilapPerez

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com