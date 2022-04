▲ Decenas de manifestantes salieron a las calles de Grand Rapids, Michigan, anoche, después de que se hicieron públicos videos de la muerte de un joven afrodescendiente a manos de un policía blanco. La imagen, filmada el pasado día 4, muestra a un agente sobre la espalda de Patrick Lyoya, de 26 años, momentos antes de dispararle, presuntamente, en la cabeza. Poco antes del disparo, se ve al oficial y a Lyoya forcejeando en el suelo por la pistola eléctrica del uniformado, cuyo nombre no ha sido revelado. Los manifestantes llevaban pancartas de Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y coreaban: no hay justicia, no hay paz . Foto Ap