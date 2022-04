Narraron que dos de sus compañeras fueron descalabradas , otra tiene el brazo roto y necesita cirugía, otra con cinco costillas rotas y algunas tratan de realizarse tomografías de la cabeza para descartar que no haya heridas internas. Todas sufrimos estrés postraumático, sentimos miedo de salir de nuestros hogares, de ir a trabajar, a la escuela y de estar cerca de patrullas y policías .

Durante 10 días hemos andado en largo peregrinar en hospitales e instituciones que carecen de perspectiva de género y de atención a víctimas y culparon a la fiscal de género del estado de México, Dilcya García, de fingir mediar en el problema con nosotras .

Una de las afectadas, que tiene una fractura en el brazo que requiere cirugía, dijo que la madrugada del 3 abril compañeras feministas llegamos a apoyar a Irene, y alrededor de la una y media empezaron a llegar policías con armas largas y la Guardia Nacional, había sujetos de civil que horas antes nos empezaron a rodear, eran policías. Al momento de agredirnos actuaron en conjunto. No querían que nos quedáramos en plantón, que se alzara la voz por Irene .

Contó que seis hombres vestidos de civil la tiraron al suelo me dieron patadas y pegaron con un palo en la cabeza, tres me pateaban y otros tres me daban de palazos, y por cubrir mi cabeza metí el brazo derecho, tengo fractura .