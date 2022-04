Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de abril de 2022, p. 25

Zacatecas, Zac., La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación general dirigida a los 58 presidentes municipales de la entidad por las malas condiciones en que se encuentran sus centros penitenciarios preventivos, detectadas luego de las revisiones realizadas durante el año pasado por visitadores del organismo.

En conferencia de prensa, María de la Luz Domínguez Campos, titular de la CDHEZ, señaló que se observan deficiencias en infraestructura, equipamiento, servicios, personal, normatividad y procedimientos en algunas instalaciones de separos preventivos, por lo cual éstas no son óptimas para garantizar la vida e integridad personal .

Añadió que la recomendación a los ediles también está relacionada con la falta de personal de seguridad en las demarcaciones, ya que actualmente hay sólo mil 348 policías municipales en todo el estado, de un total de 4 mil 639 que deberían haber conforme al criterio de la Organización de las Naciones Unidas, observándose un déficit de 3 mil 291 elementos policiacos .

Domínguez Campos dio a conocer que las localidades donde prevalecen las peores condiciones físicas de separos preventivos son: Concepción del Oro, Jiménez del Teul, Florencia de Benito Juárez, El Salvador, Morelos, General Pánfilo Natera, Momax, Huanusco, Mezquital del Oro, García de la Cadena, Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador y El Plateado de Joaquín Amaro.

Asimismo, indicó que en 31 de los municipios no se cuenta con celdas para albergar mujeres, y en 51 cárceles no hay espacios para jóvenes menores de edad. Además, dijo, prevalecen problemas de higiene, ventilación e iluminación; no hay taza sanitaria ni lavabo y en algunas instalaciones que si cuentan con ello, no hay suministro de agua para el servicio sanitario ni privacidad en el uso del mismo .