Wu-Tang Clan, colectivo de Staten Island que incluye a RZA, Ol’Dirty Bastard, GZA, Ghostface Killah, Method Man y más, lanzó su primer álbum, Enter the Wu-Tang (36 Chambers), en 1993. Combinó rap de la costa este del país centrado en historias y muestras de cintas de kung fu.

Otros discos en la lista son Canciones de mi padre, de Linda Ronstadt, homenaje a sus raíces mexico-estadunidenses; Nick of Time, de Bonnie Raitt, ganador de un Grammy; The Low End Theory, de A Tribe Called Quest, y el primer álbum homónimo de Buena Vista Social Club, que inspiró una película del mismo título.

También están Don’t Stop Believin, de Journey; Walking the Floor Over You, de Ernest Tubb; Moon River, de Andy Williams, y Reach Out, I’ll Be There, de The Four Tops.