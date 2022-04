▲ Este año no se trata del tiempo en el reloj, sino simplemente de la alegría. Si me ven en la pista, espero compartir un momento, un recuerdo y mi agradecimiento con ustedes , escribió en Instagram. Foto Afp

Jueves 14 de abril de 2022

Los Ángeles. Las pistas de atletismo pronto dirán adiós a una de sus máximas velocistas. Allyson Felix anunció que bajará este año el telón a una legendaria carrera que abarcó tres décadas e incluyó un récord de 11 medallas olímpicas.

He dado todo al atletismo y por primera vez no estoy segura de si me queda algo que ofrecer , publicó la velocista en Instagram al anunciar que planea embarcarse en su temporada de despedida como un gesto de gratitud al deporte.

Esta será mi última temporada , confirmó. Quiero despedirme y dar las gracias al deporte y a las personas que me han ayudado a formarme de la única manera que sé: con una última carrera .

Felix no dio detalles de su calendario de competición, pero es probable que tenga como objetivo competir ante sus aficionados en los Campeonatos del Mundo que se celebrarán en Eugene (Oregón) del 15 al 24 de julio.

Este año no se trata del tiempo en el reloj, sino simplemente de la alegría , afirmó. Si me ven en la pista este año, espero compartir un momento, un recuerdo y mi agradecimiento con ustedes .

En los pasados Juegos de Tokio, la estadunidense se erigió en la deportista con más medallas olímpicas de la historia del atletismo, con un total de 11, incluyendo siete de oro, tres de plata y una de bronce, en cinco participaciones (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). En el ranking absoluto, Felix sólo tiene por delante al finlandés Paavo Nurmi, quien ostenta 12 preseas.