Me parece que es la mejor época para presentar la obra, pero se puede disfrutar todo el año, no sólo en esta temporada de Semana Santa, por ejemplo el 5 de mayo la presentaremos en Ciudad Juárez, Chihuahua , dijo en entrevista.

“Hacemos la obra con todo respeto y devoción, llega un punto en que ya no hay sorpresas; es decir, la representamos muy bien, se reduce el margen de error en lo artístico. Los personajes salen de la pantalla y soy el único actor presente. Hay un lugar donde no hay que confiarse y ese es el escenario.

Esta obra la tengo muy hecha. Puedo decir sin temor a equivocarme que es la más importante que he interpretado, por los años en los que me ha acompañado, las funciones que ha tenido y la cantidad de países que he visitado, espero que no sea la última temporada. La escenografía es sencilla, sólo un ac-tor y un escritorio, pero es muy amable hacerla.

Mayagoitia también se dedica a dar consejos financieros. Alejado de la actuación en televisión, piensa que ya es el momento para que regrese a trabajar en la pantalla.

“Estamos muy contentos de regresar al teatro en vivo con esta puesta en escena; el año pasado lo hicimos vía streaming, también dimos una función en el autocinema Coyote, experimento muy interesante para ser una obra con un sólo actor. Ahora, en la nueva normalidad, ya podemos estar juntos, actor y público”, compartió.

Reveló que volverá a la televisión. “Tengo un proyecto con Gerardo Quiroz. Me propuse regresar hace un par de años. Todo fue por una coincidencia, porque grabé un video en Youtube llamado Soy México, que ya tiene 280 mil reproducciones. Eso me dio el impulso para regresar a las cámaras. Hay mucho Mayagoitia por delante”.