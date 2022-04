Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 14 de abril de 2022, p. 6

El arte sacro mexicano se encuentra metido en un hoyo negro: el robo y tráfico de estos bienes es recurrente debido a la falta de un marco legal que lo defina y la carencia de un catálogo nacional que ayude a combatir su desaparición, sostiene el arquitecto Javier Martínez Burgos.

El especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dice que no se conocen las cifras del saqueo y tráfico de este tipo de obras: Nunca se ha podido concretar el llamado catálogo nacional de estos bienes culturales que siguen en templos y comunidades en el país. Hay mucho hurto de pintura, lienzos que formaron parte de retablos y aparecen en estas subastas o en las galerías de arte. El problema es que no lo tenemos registrado y no todo se denuncia .

De acuerdo con Martínez Burgos, estos objetos son utilizados para el lavado de dinero, porque sirven muy bien para comercializarse en el mercado negro del arte y, obviamente, exportarse del país con relativa facilidad, pero ese es un punto rojo que está envuelto en uno más grande: no sabemos en realidad qué tenemos en las manos .

Cuando lo roban, continúa, a veces las personas sólo consideran su valor simbólico, no se dan cuenta de que quizá era del siglo XVII, que aunque no era de un artista reconocido tenía la importancia de su antigüedad y de la técnica, y quien se dedica a ese ilícito tiene muy buen ojo y sabe reconocer esos valores .

El ex titular del Departamento de Bienes Culturales del Patrimonio Universitario opina que hay dos acciones urgentes y básicas para la protección de estas obras: generar un marco legal, o sea, definirlas para poder establecer cuál es el universo de obra, y un inventario oficial y bien desarrollado. Ahora ese registro se hace de forma voluntaria y el INAH lanza campañas a cada rato para que hagan inventarios técnicos locales, pero es una invitación.

Para él, la sección de la Guardia Nacional especializada en temas de patrimonio cultural “es un gran paso, pero que no deja de ser inútil a veces si lo otro no está hecho, o sea, tienes ya un policía, pero si éste no sabe qué va a proteger, pues de nada te sirve.