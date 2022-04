H

ace dos semanas, el grupo parlamentario del PAN presentó una propuesta para restituir el Seguro Popular , tal cual. No deja de ser simbólico que ese partido explícitamente proponga volver al pasado, ya que para él los tiempos pasados fueron mejores. Le sirve para lanzar una campaña política, pues seguramente está consciente de que esta iniciativa legislativa no puede transitar lo que se expresa, no es una propuesta de toda la oposición. Sin embargo, el manifiesto fracaso del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) de cumplir la función para la que fue creado ayuda al PAN en su crítica.

En la exposición de motivos se hacen loas al Seguro Popular (SP) o, estrictamente hablando, al SNPSS (Sistema Nacional de Protección Social en Salud) y a sus creadores, al grado de que llega a citar un artículo de Julio Frenk en Nexos, no precisamente una revista científica reconocida.

Otra falsedad en su desarrollo de argumentos es que sostiene que todos y todas quienes demandaban su inscripción en el SP la lograban. En la realidad, el techo del número de inscritos se fijaba en función de los recursos aprobados para el SP en el presupuesto federal, y al resto de los solicitantes se les inscribían en una lista de espera ; procedimiento ilegal, ya que la ley de salud decía que ésta es un derecho de todos. Este procedimiento tenía un margen de arbitrariedad y significaba otro resorte del control corporativo.

La brecha entre el gasto disponible para la población sin seguro social laboral y el gasto en servicios médicos del IMSS calculada en 2019 fue de 290 mil 808 millones de pesos a 336 mil 503. Es decir, no hay ningún fundamento para sostener que el esquema de financiamiento del SNPSS logró distribuir equitativamente los recursos federales entre los sistemas de seguro social y la población sin éste. Aún así, el FASSA-ramo 33 y el ramo 12, donde se programan los recursos federales incluidos los del SNPSS, se dedican en su mayor parte a atender a la población sin seguro social laboral. Sin embargo, es cierto que una parte se gasta en actividades de salud pública dirigidos a toda la población.

Pocos estados federados hacen y no hacían una aportación sustancial a los Servicios Estatales de Salud (SESA). Es, además, difícil rastrear el uso de los recursos del Seguro Popular porque una vez transferidos pertenecían al estado y solían registrarse en el presupuesto local de salud, sin distinguir su procedencia. Es de recordar que casi todas las entidades cuyos SP han sido auditados por la ASF tienen muchas observaciones, recomendaciones y demandas penales. En algunos casos, incluso, los secretarios de salud fueron a la cárcel. Estas evidencias contundentes de corrupción fueron una razón importante para recentralizar los recursos y entregarlos en especie a los gobiernos estatales.