Lo que pedimos es que las autoridades intervengan, somos profesionistas, pero nos traen realizando labores que no nos corresponden y para las cuales no estamos capacitados; hay mujeres adultas mayores, hay dos embarazadas, pero nos dicen que si no nos gusta que nos vayamos.

Cuando algunos preguntaron al director de recursos humanos, Rodrigo Torres, cuál era el motivo del cambio de turno y área, sólo se limitó a señalar que eran las nuevas necesidades de la alcaldía, por lo que sí o sí tenían que realizar sus labores .