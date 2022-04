▲ En 2018 arrancó el programa Blinda BJ en la Plaza de Toros México, en el que las unidades adquiridas utilizan placas no oficiales. Con el presupuesto participativo se quiere aumentar su número. Foto Jesús Villaseca

Sandra Hernández García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 14 de abril de 2022, p. 28

La aprobación de proyectos del presupuesto participativo para la compra de patrullas y contratación de policías en la alcaldía Benito Juárez fue incorrecta, ya que los programas de seguridad están a cargo del gobierno central, aseguró el consejero electoral Ernesto Ramos Mega.

En entrevista, reconoció que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no cuenta con facultades para revisar la aprobación de los proyectos, ya que los órganos dictaminadores –que se integran por funcionarios de las alcaldías– son autónomos.

La contratación de policías depende de las alcaldías y del gobierno de la ciudad y no pueden hacerse con el presupuesto participativo; además, ¿van a contratar policías para lo que resta de 2022?, ¿en 2023 ya no va a haber? Recordemos que ese recurso es anual, no creo que tenga lógica.

Ramos informó que este año se ha incrementado de 62 a 77 por ciento el número de proyectos dictaminados como viables, en comparación con 2021.

También reportó que mil 439 personas se han registrado para votar vía Internet en la consulta para ejercer esos recursos. En medio de las inconformidades por los planes de comprar patrullas, resaltó que la participación de la gente es indispensable para elegir los que más convengan a la comunidad, por lo que llamó a los ciudadanos a ejercer ese derecho.