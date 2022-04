Seis. Ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marinos, Ritter fue inspector de la ONU, y en 2000 declaró que Irak no tenía armas de destrucción masiva (ADM), afirmando que la Comisión Especial de la ONU fue socavada por la CIA y Washington. ¿Y adivine qué le pasó? ¡Bravo!... adivinó: en 2001, Ritter fue acusado de hostigar a niños por Internet, y en 2011 purgó tres años en prisión.

Siete. Las mentiras son necesarias cuando la verdad es difícil de ver , decía Pablo Escobar Gaviria. Sin duda, el jefe del cártel de Medellín la tenía más clara que su alter ego, el genocida secretario de Defensa Donald Rumsfeld: Como sabemos, hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay cosas que sabemos que no sabemos. Pero también hay cosas no sabidas que no sabemos: las que no sabemos que no sabemos (2003).

Ocho. El 21 de mayo de 2003, el senador Robert C. Byrd (decano del Congreso), dijo con optimismo: La verdad saldrá a flote . Y como Estados Unidos es una democracia ejemplar (según El País de Madrid, Infobae y la revista Letras Liberales), el 8 de septiembre de 2006 (o sea, de medio millón a un millón de muertos después), el Senado concluyó que Irak no tenía ADM.

Nueve. En mis años de cinéfilo gocé con la comedia Dr. Insólito, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (Stanley Kubrick, 1964), con Peter Sellers. El filme termina con un grupo de personas que sobreviven a la guerra nuclear, y se oculta en minas de gran profundidad, donde la radiactividad no puede alcanzarlos. Allí permanecen 100 años, reproduciéndose para repoblar la Tierra, y planificando las guerras del futuro, cuando la radiación se haya disipado.

Diez. No subestimemos, entonces, el optimista discurso de Cantinflas en el rol de Lopitos, canciller de la República de Los Cocos, en una Asamblea General de la ONU ( Su excelencia, Miguel Delgado, 1967)? Lopitos cerró su intervención haciendo un llamado a la libertad, la igualdad, el respeto, y que se practique el apoyo y el reconocimiento a cada nación por igual . Palabras que a la distancia, suenan menos cantinflescas que las de los países vasallos de Washington.

Once. ¿Qué en las guerras nadie es perita en dulce? Puede ser. En fin, tomemos un respiro. Los dejo con el concierto número dos para piano del compositor ruso Sergéi Rachmaninoff, interpretado por la ucrania Anna Fedorova. Le hará bien: https://www.youtube.com/watch?v=rEGOihjqO9w