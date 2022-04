N

o es novedad, porque se han incrustado como garrapatas en el Congreso, pero lo más reciente no puede ser más gráfico: un cabildero italiano (Paolo Salerno, entre otras gracias representante de la trasnacional Enel, de su país) plácidamente sentado en una curul –asignada a un priísta– al lado de una diputada perredista (Edna Díaz Acevedo, campeona karateca 2005 que, gracias a Silvano Aureoles, terminó de legisladora de Vamos México ), con quien intercambia punto de vista justo en plena discusión de la reforma eléctrica.

El tal Salerno se presenta como fundador de un despacho de abogados al servicio del capital privado, coordinador del Comité de Energía de la Cámara Italiana de Comercio en México, representante de la trasnacional Enel, coordinador del Comité de Derecho Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y, por si fuera poco, profesor del Departamento de Derecho del ITAM. Una verdadera joya que, por cierto, no aparece registrada en el padrón de cabilderos de las cámaras de Diputados y Senadores.

Descubierto el descarado intercambio de puntos de vista entre el italiano y la nativa de Uruapan, Michoacán, Edna Díaz Acevedo no atinó más que a escribir en Twitter: no nos intimidan quienes tergiversan información ó (así, con acento) quienes mandan emisarios tramposos para desvirtuar la lucha, estamos más fuertes que nunca . Eso sí, presume que he sido muy clara en mis convicciones y con argumentos seguiremos en defensa de México y en pro del planeta (la interpretación correcta la aporta Pedro Miguel: “qué barbaridad, diputada; mejor háblenos de cosas más gratas: ¿para cuándo el viaje por Italia con gastos pagados por –la trasnacional– Enel”).