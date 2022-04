En otro tema: se perfila una vía en busca de deshacer la pausa diplomática que el presidente López Obrador impuso en la relación con España. Se ha publicado que el presidente del gobierno hispano, Pedro Sánchez, pidió al presidente de la comunidad autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que, dada la buena relación que tiene con el mandatario mexicano, trate de mediar entre las partes y llegar a acuerdos positivos.

Sin embargo, el propio Revilla le ha quitado hierro al asunto: El único que lo ha insinuado es el presidente de México (...) Lo único que me ha dicho (Pedro Sánchez, el presidente español) es que sería interesante que intentáramos entre todos restituir unas buenas relaciones, pero a mí no me ha encargado nada (...) Yo no sé quién se lo ha inventado (https://bit.ly/3O6kfJH ).

La especie provino de las palabras pronunciadas por Revilla en una mesa de análisis político: habría recibido una que otra llamada importante sobre el tema: Sí que me ha mandado un mensaje Pedro Sánchez (presidente del gobierno español), me ha llamado el secretario de Estado de Iberoamérica y esta mañana me ha mandado un mensaje (el nuevo líder del Partido Popular) Alberto Núñez Feijóo (...) Sería interesante que yo mediara (La sexta: https://bit.ly/37I7yUw).

El diario El País, a su vez, reporta que el 23 de enero de este año, cuando cumplió 79 años de edad, Revilla recibió una llamada telefónica de un número desconocido, sin identificación en sus contactos. Tan insistente fue el timbrar que contestó y escuchó una voz que entonaba Las Mañanitas: era el presidente López Obrador (https://bit.ly/3uCgvYs). ¿Funcionará la conexión cantábrica? ¡Hasta mañana!

