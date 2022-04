Estima que la oposición se ha vuelto banal

emos llegado a un punto sin retorno en la vida política del país gracias a la banalidad de la oposición en México, que entiende el actuar político como un hecho superficial que todo lo puede solamente en redes sociales. Muchos me gusta y muchas vistas significan para ellos apoyo popular de gente real, no de granjas de bots.

Basta como prueba de su pensamiento pragmático y vulgar el anuncio de la pijamada del PRI: Salvemos a México con una pachanga nocturna , nos dicen. Seguro que va a ser viral , piensan. ¿Puede ser peor? Así es, porque existen intelectuales que comulgan con esta oposición de selfi y propuestas de celofán.

Retomando a Jorge Ibargüengoitia, aquellos intelectuales que se identifican con el pensamiento de oposición deberían de proponer un cambio de nombre al PRI, para que de ahora en adelante se llame PIIPR (Partido de Intelectuales Indefensos Pero Revolucionarios). ¡Fuera máscaras, que el show debe continuar!

Jesús Abraham Guerrero

Denuncia mezquindad de los oponentes a la consulta de revocación

A veces parecen confabularse todas las fuerzas adversas a la voluntad mayoritaria con el único propósito de obstruir el camino que conduce a mejorar el bienestar para todos. La justa democrática del domingo pasado, tan accidentada desde el origen por las acciones de algunas instancias públicas y privadas para sabotearla, constituye la mejor evidencia de la actitud egoísta, mediocre y perversa contra la creciente participación democrática de los ciudadanos para darse un gobierno propio acorde con sus aspiraciones e idiosincrasia.

No obstante la mezquindad, mala fe y falta de sensibilidad de muchos actores políticos, económicos y sociales, de servidores públicos anclados en el pasado que disponen de los recursos públicos como de su propiedad, la consulta de revocación de mandato fue muy exitosa.

Lamentable fue que en la sede donde se instalaron las casillas de la sección 569 de Coacalco, estado de México, las autoridades de la secundaria oficial, lejos de apoyar a los funcionarios de las mesas directivas, a regañadientes permitieron usar las instalaciones sanitarias a los representantes de partido, observadores y votantes.

Como actor presencial y afectado directo, manifiesto mi inconformidad y pido la intervención de las autoridades educativas involucradas.

Daniel Moctezuma Jiménez

Solicita apoyo del INR para su padre

Carlos Pineda Villaseñor, director general del Instituto Nacional de Rehabilitación:

A mi padre, Francisco Sánchez López (expediente N-400561/2022), como consecuencia de la polio, le colocaron una placa hace años que se le infectó y actualmente tiene una severa infección en los huesos que ha sido atendida con diligencia en este instituto. Desafortunadamente, nos informan que no le han podido poner una prótesis y un fijador porque no cuentan con presupuesto. Hemos intentando reunir recursos para adquirir la prótesis por fuera, pero nos indican que no puede ser adquirida por los familiares.