Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de abril de 2022, p. a11

La selección mexicana enfrentará a Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay en una serie de partidos amistosos que se llevarán a cabo en Estados Unidos como parte de su preparación rumbo a Qatar 2022, en los cuales el equipo tricolor tratará de recuperar su nivel futbolístico, pues con lo mostrado en el cierre de la eliminatoria, no hay muchas expectativas de cara al Mundial, aseguró el técnico nacional Gerardo Tata Martino.

“Luego de cumplir con la obligación de calificar a la Copa del Mundo, tenemos que empezar a ver el futbol más allá del resultado que era estrictamente necesario. (En la última fase del octagonal de la Concacaf) no podíamos encontrar nuestro mejor desempeño y terminamos priorizando mucho más los resultados, pero con ese tipo de rendimientos las expectativas no pueden ser demasiadas.

Martino busca levantar el nivel del equipo

En estos meses veremos de qué manera elevamos las individualidades. En verano vamos a tener bastante tiempo a los jugadores y ya sin la responsabilidad de la eliminatoria, tendremos las expectivas de recuperar las sensaciones y un nivel futbolístico que nos ilusione de cara al Mundial , señaló el timonel argentino ayer en conferencia virtual, tras el anuncio de dichos duelos de preparación, los cuales forman parte del llamado MexTour.