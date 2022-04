Fabiola Palapa Quijas

Miércoles 13 de abril de 2022

Con las obras Impermanente, de Yazmín Barragán, y ¡Esquina bajan!, de Nellie Happee, Agustina Galizzi, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza (CND), se des-pide de los escenarios este 28 y 30 de abril en el Palacio de Bellas Artes.

La bailarina clásica de origen argentino comparte en entrevista que fue difícil tomar la decisión de abandonar los escenarios, pero desde hace un par de años ya había pensado en este momento.

Siempre quise ser yo la que dejara de bailar y no que me dejaran por ya no poder bailar. Fui consciente de eso porque cuando un bailarín llega a los 40 años su cuerpo no es el mismo; creo que de los 35 a los 40 años es un proceso difícil porque tienes que mantenerte muy entrenado y ser disciplinado, porque tu cuerpo y energía no es la misma que cuando tenías 20, así que todo eso me hizo pensar en que pronto iba llegar este momento.

Explicó que durante la pandemia, estar en casa con un ritmo de vida más tranquilo, sin el estrés que sufren los bailarines, le hizo reflexionar en vivir de esa manera, aunado a que su cuerpo ya le pedía otra cosa.

Estar en casa con mi hija más tiempo y prestarle más atención, porque en esta profesión es difícil y uno sacrifica mucho la maternidad, fue un detonante y lo decidí de un día para otro. Siempre quise ser yo la que lo decidiera y no que lo decidieran por mí.

Galizzi, quien en enero pasado cumplió 22 años de pertenecer a la CND, alcanzó en 2009 la más alta categoría del ballet: primera bailarina. Originaria de Buenos Aires, Argentina, ingresó a la agrupación en 2000, tras egresar del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

En 1995 obtuvo la Medalla de Plata en el Festival del Mercado Común del Sur (Mercosur). Ha sido invitada a bailar al lado de artistas de trayectoria internacional en distintos festivales y galas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile y Estados Unidos.

Entre los papeles más significativos que ha interpretado destacan los protagónicos de obras como Carmen, Eugenio Onegin, La fierecilla domada, Romeo y Julieta, Manon, Giselle, El lago de los cisnes y La sílfide y el escocés.